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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الولايات المتحدة تدعو تركيا مجددًا للتخلى عن شراء منظومة «إس-400»

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:28 ص
إس-400
إس-400
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جدّدت الولايات المتحدة، دعوتها تركيا، إلى التراجع عن صفقة شراء منظومة الصواريخ الروسية «إس-400» التي أبرمتها مع موسكو، في موقف يبدو أشبه برفض مبادرة طرحتها أنقرة لتجنّب العقوبات الأمريكية.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية اليوم الخميس: إن «سياستنا حيال منظومة الصواريخ (إس-400" لم تتغير)»، مضيفًا أن «صواريخ إس-400 الروسية لا تتلاءم مع عتاد حلف شمال الأطلسي، وتشكل تهديدا لأمن التكنولوجيا التي يعتمدها حلف شمال الأطلسي وهي تتعارض مع التزامات تركيا بصفتها دولة عضوًا في الحلف.. ونواصل حضّ تركيا على عدم اقتناء هذه المنظومة».

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