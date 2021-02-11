تعاون كامل.. تفاصيل اجتماع وزراء خارجية مصر واليونان والسعودية والإمارات

كشفت صحيفة"كاثمريني اليونانية" اليوم الخميس، تفاصيل اجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص مع مصر ودول خليجية، والمقرر عقده في أثينا اليوم الخميس.وقالت الصحيفة، إن وزراء خارجية قبرص واليونان ومصر والإمارات والسعودية، سيلتقون في الاجتماع الأول الذي يطلق عليه "منتدى الصداقة" الذي سيعقد في أثينا اليوم الخميس.وقالت مصادر دبلوماسية يونانية للصحيفة، إن المنتدى يمثل فرصة لتطوير التعاون عبر الحدود بين الدول المشاركة في مختلف المجالات، بدءًا من مكافحة وباء كورونا وأيضًا الاقتصاد والطاقة والسياحة والنقل والحماية المدنية والحوكمة الرقمية.وسيضم الاجتماع وزراء خارجية اليونان وقبرص والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها إن فرنسا والعراق والأردن وجهت لهم دعوات أيضا للمشاركة.وسيلقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس كلمة أمام المؤتمر في تمام الساعة 11.15 صباحًا، فيما ستتبع تصريحات للصحافة في ختام المؤتمر 1.35 مساءً.واستقبل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، أمس الأربعاء، نظيره المصري سامح شكر، قبيل انعقاد مؤتمر، فيما يشارك وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عبر الهاتف.