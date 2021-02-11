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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الصين تكشف عن خطة لتطوير سياحة الجليد والثلج

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:19 ص
سياحة الجليد والثلج
سياحة الجليد والثلج
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كشفت الصين عن خطة عمل لتطوير سياحة الجليد والثلج خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023؛ لزيادة المعروض من المنتجات والخدمات ذات الصلة ودفع التنمية عالية الجودة لهذا القطاع.

وذكرت وزارة الثقافة والسياحة الصينية واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح والهيئة العامة الصينية للرياضة - في وثيقة أصدرتها بشكل مشترك اليوم- أهمية بذل جهود حثيثة لبناء وتطوير منتجعات ومواقع سياحية تقوم على الجليد والثلج وإقامة عدد من منتجعات التزلج في شتى أنحاء البلاد.

واعتبرت الوثيقة أن دورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية 2022 تحمل فرصا للصين لتطوير منافستها على صعيد الجليد والثلج وإظهار السوق فضلا عن سياحة الجليد والثلج بالريف.

وتشير الوثيقة إلى أنه يتم تشجيع المواقع السياحية على إقامة أنشطة مفتوحة للجمهور لرياضة الجليد والثلج، وهو ما يمكن أن يساعد على تطوير هوايات الرياضات الشتوية، داعية إلى تأسيس قاعدة لاستهلاك سياحة الجليد والثلج وتوسيعها.

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