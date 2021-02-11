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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

93 ألفا و166 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:16 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 93 ألفا و166 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27 مليون و285 ألفا و621 حالة على الأقل.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - بأنه تم تسجيل 3219 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 471 ألفا و422 حالة.

كما أفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 65 مليون و972 ألفا و575 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 44 مليون و769 ألفا و970 جرعة على الأقل للمواطنين.

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