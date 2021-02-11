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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

434 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:14 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العاصمة طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي إصابات العاصمة يظل تحت حاجز الـ 500 حالة لليوم الخامس على التوالي، فيما يرقد 103 أشخاص في حالة حرجة.

يذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في العاصمة طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغ 105 ألفا و458 حالة.

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