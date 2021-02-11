434 إصابة جديدة بكورونا في العاصمة اليابانية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العاصمة طوكيو.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن إجمالي إصابات العاصمة يظل تحت حاجز الـ 500 حالة لليوم الخامس على التوالي، فيما يرقد 103 أشخاص في حالة حرجة.يذكر أن إجمالي الإصابات المسجلة في العاصمة طوكيو منذ بداية تفشي الوباء بلغ 105 ألفا و458 حالة.