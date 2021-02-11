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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاحنا لكورونا تغير من معاد إلى حماسي

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:10 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بأن موقف الاتحاد الأوروبي تجاه لقاح "سبوتنيك-في" الروسي ضد فيروس كورونا، تغير مؤخرًا من معادٍ إلى متحمس.

وقال المندوب الروسي للصحفيين: "لقد شاهدنا باهتمام كيف كان الموقف تجاه اللقاح الروسي هنا في الاتحاد الأوروبي لمدة عدة أشهر، أي منذ لحظة ظهوره، به كثير من الشكوك غير المقنعة، إن لم يكن عدائي قد تغير، وقد تم استبدال كل هذا الآن بصيغة أن سبوتنيك-في هو أكبر إنجاز علمي لروسيا تقريبًا منذ إطلاق أول قمر صناعي أرضي في عام 1957".

وأضاف تشيجوف: "ربما، وراء هذا ليس مجرد اتضاح رؤية فيما يتعلق بمزايا لقاحنا لقد تم إدراك أن الخيارات البديلة، وهي اللقاحات الغربية، والتي من أجل توريدها وقعت المفوضية الأوروبية على عدد ضخم من العقود ودفعت مبالغ مقدمة وصلت إلى 2 مليار و700 مليون يورو، ولم يتلقوا كمية كافية من الإمدادات في المقابل، ولا تضمن النجاح".

وكانت التجارب الروسية على اللقاح قد أظهرت أنه يحفز مستويات عالية من الأجسام المضادة التي يمكن أن تلتصق ببروتين الاتصال في فيروس كورونا المستجد، ولكن بنفس الوقت قالت إن المقياس الأكثر أهمية هو مستوى الأجسام المضادة التي تعمل.

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