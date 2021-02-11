الاحتلال يعتقل 8 مواطنين ويعتدي بالضرب على آخرين في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 8 مواطنين، واعتدت بالضرب على آخرين، واستولت على مركبة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين من بيت أمر، وهم: محمد حمدي أبو ماريا (50 عاما)، وصقر محمود أبو ماريا (46 عاما)، وعايش ناصر اخليل (26 عاما)، ولؤي شحدة علقم (35 عاما)، ومحمد سمير أبو مارية (20 عاما)، وعبد الله محمد اخليل (20 عاما)، ومحمد بسام العلامي (20 عاما)، وعيسى هاشم بحر(22 عاما).وأضاف عوض أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على أهالي المعتقلين اثناء مداهمة منازلهم، وتعمدت تخريب ممتلكاتهم، واستولت على مركبة لأحد المواطنين.