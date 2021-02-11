كندا: أونتاريو تنفق أكثر من 13 مليار دولار لمكافحة كورونا

أعلن وزير المالية بحكومة مقاطعة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية بيتر بيثليفالفي، أن حكومة أونتاريو أنفقت كامل صندوق الطوارئ الخاص بمكافحة كورونا البالغ 13.3 مليار دولار.وقال في بيان اليوم الخميس إن حكومة أونتاريو اضطرت إلى تخصيص 1.4 مليار دولار إضافية لتقديم منح للشركات الصغيرة التي تضررت من الوباء، و869 مليون دولار تمويل إضافي للمستشفيات و135 مليون دولار لاستراتيجية التطعيم في المقاطعة و105 ملايين دولار لخفض معدل البطالة لأصحاب المنازل.وأوضح بيثلينفالفي أن المستويات القياسية للإنفاق الحكومي ستؤدي إلى عجز قدره 38.5 مليار دولار للسنة المالية الحالية لتعويض إنفاق كورونا وخسارة مليار دولار من عائدات ضريبة الدخل نتيجة فقدان الوظائف و220 مليون دولار انخفاض في ضريبة الغاز بسبب زيادة العاملين من المنازل.