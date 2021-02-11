بريطانيا: سلالة «كنت» المتحورة من كورونا ستصبح الأكثر انتشارا عالميا

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الخميس، سلالة "كنت" المتحورة من كورونا قد تصبح الأكثر انتشارا عالميا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية.وكان جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، قد قال في وقت سابق: إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا، منوها إلى نجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.