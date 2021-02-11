ارتفاع معدل التضخم في هولندا يخفض سعر الفائدة إلى سالب 2%
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:53 ص
وكالاتطباعة
واصل مؤشر أسعار المستهلك في هولندا ارتفاعه خلال يناير الماضي، ليتراجع سعر الفائدة الحقيقية على السندات العشرية الهولندية إلى سالب 2%، بحسب حسابات وكالة بلومبرج للأنباء بناء على الأرقام الرسمية الصادرة في هولندا.
كان مكتب الإحصاء المركزي الهولندي قد أعلن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم في هولندا بنسبة 1.6% سنويا خلال يناير الماضي مقابل 1% خلال ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه تراجع سعر الفائدة الرئيسية الحقيقية، في ضوء معدل التضخم إلى سالب 1.6%.
يذكر أنه يتم حساب سعر الفائدة الحقيقة من خلال طرح معدل التضخم من سعر الفائدة الرسمي المعلن، ليكون الناتج هو سعر الفائدة الحقيقية.
كان مكتب الإحصاء المركزي الهولندي قد أعلن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم في هولندا بنسبة 1.6% سنويا خلال يناير الماضي مقابل 1% خلال ديسمبر الماضي.
في الوقت نفسه تراجع سعر الفائدة الرئيسية الحقيقية، في ضوء معدل التضخم إلى سالب 1.6%.
يذكر أنه يتم حساب سعر الفائدة الحقيقة من خلال طرح معدل التضخم من سعر الفائدة الرسمي المعلن، ليكون الناتج هو سعر الفائدة الحقيقية.