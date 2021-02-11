ارتفاع معدل التضخم في هولندا يخفض سعر الفائدة إلى سالب 2%

واصل مؤشر أسعار المستهلك في هولندا ارتفاعه خلال يناير الماضي، ليتراجع سعر الفائدة الحقيقية على السندات العشرية الهولندية إلى سالب 2%، بحسب حسابات وكالة بلومبرج للأنباء بناء على الأرقام الرسمية الصادرة في هولندا.كان مكتب الإحصاء المركزي الهولندي قد أعلن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم في هولندا بنسبة 1.6% سنويا خلال يناير الماضي مقابل 1% خلال ديسمبر الماضي.في الوقت نفسه تراجع سعر الفائدة الرئيسية الحقيقية، في ضوء معدل التضخم إلى سالب 1.6%.يذكر أنه يتم حساب سعر الفائدة الحقيقة من خلال طرح معدل التضخم من سعر الفائدة الرسمي المعلن، ليكون الناتج هو سعر الفائدة الحقيقية.