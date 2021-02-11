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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع معدل التضخم في هولندا يخفض سعر الفائدة إلى سالب 2%

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:53 ص
التضخم في هولندا
التضخم في هولندا
وكالات
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واصل مؤشر أسعار المستهلك في هولندا ارتفاعه خلال يناير الماضي، ليتراجع سعر الفائدة الحقيقية على السندات العشرية الهولندية إلى سالب 2%، بحسب حسابات وكالة بلومبرج للأنباء بناء على الأرقام الرسمية الصادرة في هولندا.

كان مكتب الإحصاء المركزي الهولندي قد أعلن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم في هولندا بنسبة 1.6% سنويا خلال يناير الماضي مقابل 1% خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه تراجع سعر الفائدة الرئيسية الحقيقية، في ضوء معدل التضخم إلى سالب 1.6%.

يذكر أنه يتم حساب سعر الفائدة الحقيقة من خلال طرح معدل التضخم من سعر الفائدة الرسمي المعلن، ليكون الناتج هو سعر الفائدة الحقيقية.

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