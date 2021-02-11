كوبا تدين استخدام الثقافة لأغراض تخريبية ضد الثورة

أدان وزير الثقافة الكوبي ألبيديو ألونسو الخميس، استخدام الثقافة "لأغراض تخريبية ضد الثورة"، بعد تجمعين جريا في الأشهر الأخيرة للمطالبة بمزيد من حرية التعبير.وقال الونسو "نعرف ما تمثله ثقافتنا في وجه محاولات إعادة الاستعمار التي أطلقت ضد شعوبنا، ولسنا غافلين عن الجهود والملايين (من الدولارات) التي يتم توظيفها لاستخدام الثقافة لغايات تخريبية ضد الثورة"، مؤكدا أنهم "سيفشلون".وكان وزير الثقافة يتحدث بمناسبة الذكرى الستين لخطاب شهير ألقاه فيدل كاسترو أمام المثقفين في 1961 وأكد خلاله "في الثورة كل شيء، ضد الثورة لا شيء".وقال ألونسو إنه بمناسبة هذه الذكرى تنظم الوزارة سلسلة من الأنشطة الفنية والفكرية لتعزيز "الحوار والنقد المسؤول".وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من التوتر بين فنانين كوبيين والسلطات، منذ التجمع التاريخي الذي جرى في 27 نوفمبر لحوالى 300 فنان اعتصموا لمدة 15 ساعة أمام الوزارة للمطالبة بمزيد من حرية التعبير.ورأت الحكومة في هذا التحرك مناورة لزعزعة الاستقرار دبرتها الولايات المتحدة.وفي 27 يناير طُرد نحو ثلاثين متظاهرا من المكان نفسه في حادثة أثارت جدلا، إذ يظهر في مقطع فيديو نشره المتظاهرون على تويتر وزير الثقافة يسحب الهاتف فجأة من أحد المحتجين خلال قيامه بالتصوير قبل وقت قصير من إجلاء المجموعة.ومطلع فبراير، قدم ناشطان عريضة تحمل أكثر من 1200 توقيع للمطالبة بإقالة وزير الثقافة الذي أكد الأربعاء أن الشباب عنصر مهم في السياسة الثقافية للبلاد، مشددا على أنه يريد تعميق "الحوار الذي لا يزال ضروريا ويشكل شعارا أساسيا للسياسة الثقافية".ورافق ألونسو نحو عشرين فنانا ومفكرا من بينهم الشاعر ميغيل بارنت (81 عاما) الذي قال إن "كل الشباب ذوي النوايا الحسنة" مرحب بهم في الثقافة الكوبية، مضيفا أن "الذين لديهم موقف مباشر معاد للثورة، فهذه هي مشكلتهم".