الهند تتوصل لاتفاق مع الصين لسحب القوات من منطقة متنازع عليها

قال وزير الدفاع الهندي اليوم الخميس، إن الهند والصين اتفقتا على فك الاشتباك بين القوات من منطقة بحيرة متنازع عليها بشدة بغرب الهيمالايا، في انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود المتنازع عليها.وأبلغ راجناث سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين.وقال إن "محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الاشتباك على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانجونج".