برلين تكشف عن تفاصيل مهرجان «برليناله» في ظل كورونا

من المقرر أن يعلن مهرجان برلين السينمائي، عن الأفلام التي سيتم عرضها في مسابقة العرض، مع افتتاح مهرجان برليناله في نسخته الـ 71 الشهر المقبل، عبر الإنترنت وسيتم تقليص حجمه في ظل تفشي فيروس كورونا.وتم إطلاق مهرجان "برليناله" عام 1951 في ذروة الحرب الباردة، وعادة ما يساعد على إضفاء شعور بالتألق والسحر في العاصمة الألمانية خلال أشهر الشتاء الرمادية.لكن السلطات اضطرت للتخلي عن أحداث شهر فبراير التقليدية والبحث عن بدائل رقمية بسبب التهديد الذي يشكله فيروس كورونا.وجاء قرار برلين في أعقاب خطوات مماثلة من قبل مهرجانات سينمائية كبرى أخرى.ونتيجة لذلك، لن تكون هناك أحداث في برليناله مثل المؤتمرات الصحفية أو ظهور المشاهير على السجادة الحمراء.ومن المقرر أن تختار لجنة تحكيم دولية مكونة من ستة فائزين سابقين بجوائز برليناله الكبرى، الدب الذهبي لأفضل فيلم، الفائزين هذا العام، ثم يتم تسليم الجوائز في حفل توزيع الجوائز خلال مهرجان يونيو الصيفي.