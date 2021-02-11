المفوضية الأوروبية تعلن توقعاتها الاقتصادية اليوم

تعلن المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، توقعاتها الاقتصادية ربع السنوية، والمحتمل أن تتأثر سلبا بجائحة فيروس كورونا.كانت إجراءات احتواء جائحة كورونا قد أثرت بشدة على أخر تقريرين فصليين أصدرتهما المفوضية.وأدت تلك الإجراءات إلى إغلاق المتاجر في أغلب دول العالم وفرض قيود على الحركة والانتقال عبر الحدود، وعانت الاقتصادات الأوروبية من انكماش حاد خلال العام الماضي.في الوقت نفسه ومع رفع أغلب القيود في أنحاء الاتحاد الأوروبي في منتصف العام الماضي ازدهرت الاقتصادات بسرعة مما يعطي الأمل في التعافي مجددا عندما ترفع الدول القيود الحالية التي أعيد فرضها بسبب الموجة الثانية من الجائحة.ومن المحتمل أن يتوقف الجزء الأكبر من التعافي على سرعة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.