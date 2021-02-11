حظك اليوم.. برج الحوت الخميس 11 فبراير 2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:38 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهنيًا: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت.
عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوض.
صحيًا: لا تؤجل إلى الغد.. الانطلاق في مشروعك الرياضي المفيد. خير الأمور عاجلها.
مهنيًا: تخضع لرغبات الآخرين ومتطلباتهم، لكنك تشعر بالتعب والامتعاض لكثرة المسؤوليات ولضيق الوقت.
عاطفيًا: حاول أن تستمتع بكل لحظة مع الحبيب فأنت تدرك أن هذه اللحظات لا تعوض.
صحيًا: لا تؤجل إلى الغد.. الانطلاق في مشروعك الرياضي المفيد. خير الأمور عاجلها.