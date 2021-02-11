حظك اليوم.. برج الدلو الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: تعزّز موقعك وتتشجع على التقدم والمثابرة، وتزدهر الآمال وترتفع معنوياتك. واصل سيرك بخطى تصاعدية، فالحظ إلى جانبك.عاطفيًا: لا تتخذ قراراتك المهمة فرديًا، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.صحيًا: لا تعود نفسك على الخمول والكسل، بل اسع جاهدًا لتكون نشيطًا وحاضرًا بدنيًا.