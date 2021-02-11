حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 11 فبراير 2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:37 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجدي قالت:
مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير أو في عملك.
عاطفيًا: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به.
صحيًا: لا يعقل أن لا تقوم بأي نشاط رياضي وأنت تعاني آلامًا حادة في الظهر.
مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير أو في عملك.
عاطفيًا: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به.
صحيًا: لا يعقل أن لا تقوم بأي نشاط رياضي وأنت تعاني آلامًا حادة في الظهر.