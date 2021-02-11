حظك اليوم.. برج الجدي الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجدي قالت:مهنيًا: يعدك الحظ بالتسهيلات اللازمة لإنجاز مشاريعك. تفرض سلطتك في محيطك الصغير أو في عملك.عاطفيًا: لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب. هذه التصرفاتك تسبب الاحراج له، فكن حذرًا بما تقوم به.صحيًا: لا يعقل أن لا تقوم بأي نشاط رياضي وأنت تعاني آلامًا حادة في الظهر.