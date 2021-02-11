حظك اليوم.. برج القوس الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل الى النجاح من أول مرة.عاطفيًا: عواطف الشريك الجياشة تترك أثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا.صحيًا: بادر فورًا إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرًا.