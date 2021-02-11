الصحة الفلسطينية: سلالة كورونا البرازيلية لم تصلنا

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة، اليوم الخميس، إنّ السلالة البرازيلية من "كورونا" لم تصلنا، رغم ارتفاع الوفيات والإصابات بها في إسرائيل.وأكد الشخرة في حديث مع صوت فلسطين، أنّ الالتزام بالإغلاق المسائي وإغلاق الجمعة والسبت أدى إلى تقليل المخالطة والإصابات لدينا، مشيرا إلى أنّ الإغلاقات كانت إيجابية وساعدت في الحد من ازدياد أعداد الإصابات.