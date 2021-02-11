حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: قد تجد الكثير من المعارضين على الخطط التي وضعتها، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر.عاطفيًا: تصل إلى وقت تجد نفسك عاجزًا عن تلبية طلبات الشريك، وهذا ما يصعّب الأمور بينكما.صحيًا: باعد بينك وبين كل ما ينعكس سلبًا على صحتك، وقارب الخطى من كل ما يفيدك.