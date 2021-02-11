حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: يُخيّم مناخ الثقة والانسجام وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، وها انت تطالب بالمكافأة أو بالدعم.عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.