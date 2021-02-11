حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 11 فبراير 2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:29 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج السرطان قالت:
مهنيًا: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات على ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبة ولا تعرف كيف تتعامل معها.
صحيًا: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.
مهنيًا: تميل إلى الانفتاح على الجديد من الثقافات والحضارات. مؤشرات على ازدهار حركة التواصل مع الآخرين.
عاطفيًا: تلقى على عاتقك الكثير من المسؤوليات العائلية الصعبة ولا تعرف كيف تتعامل معها.
صحيًا: العصير من الفاكهة الطازجة مفيد للصحة ولا سيما بعد ممارسة الرياضة.