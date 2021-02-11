حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل .