حظك اليوم.. برج الجوزاء الخميس 11 فبراير 2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:28 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:
مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.
عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.
صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل .
مهنياً: تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.
عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.
صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل .