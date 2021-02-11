10237 إصابة جديدة و666 وفاة بكورونا في ألمانيا

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 10237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 وفاة.وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و310233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 63635 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من مليوني حالة.