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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10237 إصابة جديدة و666 وفاة بكورونا في ألمانيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:28 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 10237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و666 وفاة.

وأوضح معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أنه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و310233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات حتى الآن 63635 وفاة، مشيرًا إلى تعافي أكثر من مليوني حالة.

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