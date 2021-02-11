حظك اليوم.. برج الثور الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الثور قالت:مهينًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو الى جانب الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ما يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او العتاب او حتى اللوم.عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرا.صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.