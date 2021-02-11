حظك اليوم.. برج الثور الخميس 11 فبراير 2021
الخميس 11/فبراير/2021 - 08:26 ص
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الثور قالت:
مهينًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو الى جانب الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ما يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او العتاب او حتى اللوم.
عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرا.
صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.
مهينًا: لا يناسبك وجود القمر الجديد في برج الدلو الى جانب الكواكب مجتمعة في مواجهة برجك ما يسبب ظهور بعض العراقيل التي تربك مواقفك وتعرّضك للمحاسبة او العتاب او حتى اللوم.
عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية التي لن تترك في علاقتك مع الشريك إلا الآثار السلبية، فكن حذرا.
صحيًا: ممارسة التزلج رياضة مفيدة تحرك مختلف أعضاء الجسم.