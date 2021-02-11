حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 11 فبراير 2021

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: معلومات جيدة تأتي عن طريق بعض النافذين، ومساعدة خفية يحملها القدر.عاطفيًا: التفاؤل عنوان هذا اليوم مع الشريك، بسبب ما ساد أخيرًا من ظروف ايجابية.صحيًا: كن على ثقة تامة بالرياضة فهي قادرة على إبقاء الصحة سليمة والجسم معافى.