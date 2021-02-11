الاحتلال يعتقل مواطنين أحدهما أسير محرر من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، مواطنين من محافظة جنين، أحدهما أسير محرر، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عبد الباسط الحاج بعد اقتحام منزله في قرية جلقموس شمال شرق جنين.ومن قرية الجلمة شمال شرق جنين، ذكر ذوو المعتقل محمود أنيس شعبان (35 عاما)، أن قوات الاحتلال اعتقلته بعد مداهمة منزله ومنزل شقيقه رايق، وحطم جنود الاحتلال محتويات المنزلين بعد أن عاثوا فسادا وخرابا فيهما.