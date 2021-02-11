«أمجاد يا عرب أمجاد» و«الأهلي يبحث عن جائزة يستحقها» أبرز مقالات كتاب الصحف

تناول كتاب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الخميس، عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالشأن المحلي والعربي.ففي عموده "كل يوم" بصحيفة (الأهرام) تحت عنوان "من الخميس إلى الخميس" أكد الكاتب مرسي عطالله، أنه لا خوف على مصر طالما بقى اهتمام الدولة وفخر الشعب بقواته المسلحة التي تستقبل كل عام أفواجا جديدة من الطلبة المستجدين فى الكليات والمعاهد العسكرية المختلفة الذين يمثلون الدماء الجديدة التي تتدفق في عروق المؤسسة العسكرية المصرية لضمان استمرار القدرة على إعداد أجيال جديدة ومتتابعة من القادة الجدد القادرين على تحمل المسؤولية وخدمة الوطن.وأوضح أنهم يسترشدون في ذلك بدروس الوفاء التي يتلقونها منذ أن تطأ أقدامهم أرض التدريب على شكل لمسات وفاء متجددة مع كل دفعة جديدة للتعرف على القادة العظام الذين احتلوا مكانتهم الرفيعة في وجدان الأمة واستحقوا أن تطلق أسماؤهم على الدفعات الجديدة للطلبة المستجدين.وفي خاطرة أخرى، قال عطاالله، إنه لا يظن أن حرص مصر على إعادة ترشيح الوزير أحمد أبو الغيط مرة أخرى لمنصب الأمين العام للجامعة العربية مجرد ترشيح روتيني، وإنما هو عنوان لاستمرار عمق الرغبة المصرية في الحفاظ على استمرار جامعة الدول العربية وتفعيل دورها فى المرحلة المقبلة".وأضاف: " أظن أن أحمد أبو الغيط واجه في السنوات الخمس الأخيرة تحديات ومصاعب كانت تستهدف وجود الجامعة العربية من أساسه، ولكنه بحكمة دبلوماسية هادئة وبدعم من مصر على كل المستويات وصوب كافة الاتجاهات من الدول العربية نجح في احتواء عواصف الهدم والتشكيك في جدوى استمرار الجامعة.. وذلك إنجاز لايمكن إغفاله !".وفي عموده بصحيفة (الجمهورية)، وتحت عنوان "أمجاد يا عرب أمجاد"، قال عبدالرازق توفيق رئيس تحرير الصحيفة إن: "التحركات المصرية التاريخية التي تشهدها الساحة العربية في الفترة الحالية هي تجسيد حقيقي لدور مصر التاريخي على الصعيد العربي.. إنها إرادة الإصلاح وقوة التماسك.. وصلابة الاصطفاف والتعاون وأن يكون العرب على قلب رجل واحد في مواجهة عواصف ورياح عاتية.. وخطر داهم يستهدف جهود الأمة".وأكد أن هذه هي الرؤية التي يرسخها ويرعاها ويتحرك في إطارها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يستهدف استعادة أمجاد العرب.. كأمة تملك مقومات الخلود.. وقدرات ومكونات القوة.. ومقومات الاستقلال والسيادة وصلابة الإرادة.ولفت إلى وجود حالة من التفاؤل تخيم على المشهد العربي في ظل عودة الدور المصري المتوهج.. والرؤية العبقرية والجهود المخلصة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوحيد الصف والكلمة العربية.. وأيضا بناء الدولة الوطنية في مواجهة الفوضى والانفلات والإرهاب والمؤامرات والمخططات وقوى الاحتلال ليكون العرب على قلب رجل واحد دفاعات عن حق الأمة في الوجود.. وحق الشعوب في الحياة الكريمة والآمنة والمستقرة في ظل دولة وطنية قوية وقادرة.وأشار الكاتب إلى أن "مصر- السيسي" عادت إلى دورها التاريخي.. لقيادة العرب من المحيط إلى الخليج نحو مجابهة تحديات وتهديدات خطيرة لا حل لها سوى الاتحاد والاصطفاف العربي.. فمصر تعتبر أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ وأن الأمن القومي العربي في الخليج هو أيضا نفس الأمن القومي المصري.. إذن نحن أمام كيان واحد تتأثر كل دولة فيه بما يحدث في الدولة الأخرى.. لذلك أدركت مصر الخطر على الأمة.. فتحركت بإخلاص وشرف وعبقرية لجمع الشمل وتوحيد الصف وإعادة اللحمة العربية.واختتم كلامه بأن ما يحققه الرئيس عبدالفتاح السيسي استشراف ورؤية عميقة نبيلة وشريفة تستهدف الحفاظ على الأمة العربية وأمن واستقرار ومستقبل شعوبها.وفي عموده بصحيفة "الجمهورية" وتحت عنوان "تطوير القرى.. وبناء الإنسان" أكد الكاتب فهمي عنبة أن هذا المشروع هو الأهم في مصر.. فتطوير الريف لا يعني فقط إنهاء عقود من التجاهل لسكان القرى.. ولكنه يؤدي إلى تزامن التنمية مع العدالة الاجتماعية وامتداد آثار النمو إلى جميع أفراد الشعب.. فالإصلاح الجاد والشامل لابد أن يراعي مصلحة الوطن والمواطن.وشدد على أن تطوير القرى المصرية يستحق بذل كافة الجهود خاصة وقد رصدت الدولة 500 مليار جنيه لهذا المشروع العملاق الذي مطلوب أن يصاحبه بناء الإنسان قبل توصيل المرافق وإدخال البنية الأساسية وبذلك تكون التنمية شاملة ويتم توفير حياة كريمة لأهالي الريف الذين يمثلون غالبية المصريين.وفي عموده بصحيفة "الأخبار" وتحت عنوان "تطوير منطقة الأهرامات لقيمتها التراثية والسياحية" قال الكاتب جلال دويدار: "ليس تجاوزا القول بأنه لا أحد في هذا العالم لم يقرأ أو يسمع أو يشاهد.. سواء على الطبيعة أو في السينما أو التليفزيون أهرامات الجيزة.. يأتي ذلك باعتبارها في مقدمة عجائب الدنيا السبع.. ملايين الملايين من البشر قرأوا منذ طفولتهم بالمدارس عن هذا التراث الأثري الإنساني الذي بناه القدماء المصريون منذ آلاف السنين ليكون شاهدا على عظمتهم".وأفاد بأن المخطط التنفيذي لتطوير منطقة الأهرامات يتم حاليا في سباق مع الزمن.. للانتهاء منه قبل افتتاح المتحف الكبير.. من المقرر إقامة عدد من الفنادق السياحية في منطقة هذا المتحف لاستقبال السواح الزوار.. متابعة لما تم تنفيذه ودفعا للجهود اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة مع المسئولين عن الشركة المسئولة لمتابعة ما تم.. اللقاء تناول ما تحقق وضرورة أن يكون هناك جدول زمني لهذا الإنجاز.ولفت إلى أن قائمة التطوير التي جرى استعراضها شملت إقامة الطرق والممرات ووسائل حديثة لنقل السياح وكلها صديقة للبيئة ولحرمة المنطقة.. بالنسبة لخدمات التنقل بالجمال والخيول والحناطير سيكون هناك تنظيم لنشاطهم وأماكن تجمعهم بملابس خاصة تتفق مع المكان وكذلك قيم مالية محددة تخضع للرقابة الشديدة.. في نفس الوقت ستقام بوابات للمداخل والمخارج وعمليات تأمين مستمرة.واختتم بالتأكيد على أن أهم ما تم مراعاته في هذا المشروع التطويري الذي تكلف عشرات الملايين من الجنيهات، هو أن يكون عملا لائقا بقيمة وأهمية منطقة الأهرامات.وفي عموده "في الصميم" بصحيفة (الأخبار)، وبعنوان "الأهلي يبحث عن جائزة يستحقها" قال الكاتب جلال عارف إنه "منذ البداية كان الطبيعي أن يكون الهدف القريب للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية أن يصل أولا لنصف النهائي وأن ينفتح أمامه الباب إما إلى المباراة النهائية وإما لتكرار الإنجاز الذي حققه مرة من قبل بالفوز بالمركز الثالث الذي ينافس عليه اليوم في مباراة قوية ضد بطل أمريكا الجنوبية "بالميراس" البرازيلي.وأفاد بأنه رغم أي ملاحظات على أداء الأهلي في المباراتين الماضيتين، فإن كل المؤشرات تقول إن بطل إفريقيا قادر على تقديم الأفضل في مباراة اليوم بإذن الله.. مشيرا إلى أن ما قدمه الأهلي حتى الآن جيد، وأهم ما فيه أنه يؤكد القدرة على تقديم الأفضل في مباراة اليوم بعد أن اكتسب لاعبوه خبرة أكبر، وبعد أن تجاوزوا معركة "بايرن ميونيخ" بضغوطها النفسية التي كانت تحتاج لاهتمام أكبر يتعامل مع الإعداد النفسي للاعبين بنفس الجدية التي يتم بها التعامل مع الإعداد البدني والمهاري.واختتم بالقول: "رغم كل شئ.. ما قدمه "الأهلي" جدير بالتقدير، وهو يؤهله لتقديم الأفضل بعد أن تحرر لاعبوه من ضغوط كثيرة.. المباراة أمام بطل البرازيل لن تكون سهلة بالطبع.. نرجو أن يكون الأهلي في أفضل حالاته، وأن يكون ثالث أندية العالم.. بجدارة واستحقاق".