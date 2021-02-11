مصادر: لجنة قانونية تدرس تشوهات «صفقة القرن» بمصر للطيران

كشفت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران، عن بدأ لجنة قانونية برئاسة المستشار القانوني للشركة الوطنية لدراسة التشوهات الخاصة بصفقة شراء 35 طائرة حديثة مختلفة الطرازات عام 2017 بنظام التشغيل الإيجاري والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وإحالة التقارير الصادرة من اللجنة إلى المسئولين بالشركة القابضة لمصر للطيران ووزارة الطيران المدني.وفي سياق منفصل، أضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحركة الركابية بين مطاري القاهرة والدوحة عبر طائرات الشركة الوطنية، تشهد خلال الأونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في أعداد الركاب بمرحلتي السفر والوصول، أيضا بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، متوقعا زيادتها مع بداية فصل الصيف، حيث وصول وسفر العاملين المصريين بدولة قطر.وأشارت إلى أن مسئولي شركة مصر للطيران يستعودن خلال الفترة المقبلة لزيادة الموارد المالية للشركة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الشركة خلال الفترة الراهنة، نتيجة انخفاض الرحلات والأعداد الركابية على متن طائراتها، لاستمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم، والذي ألقى بظلاله على صناعة النقل الجوي العالمي.