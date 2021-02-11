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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بركان جليدى.. تجمد المياه بعد تدفقها من تحت الأرض (صور)

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:44 ص
بركان جليدى
بركان جليدى
هدير سند
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كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية عن تشكيل "بركان جليدي" مذهل في كازاخستان بعد تجمد المياه المتدفقة من نبع تحت الأرض في الهواء مباشرة، وبلغ ارتفاع فوهته 13.7 مترا.

وتستمر جزيئات الماء، التي سرعان من تتجمد، في الانبعاث من أعلى الهيكل، الأمر الذي يجعله يبدو وكأنه دخان ينفجر من بركان حقيقي، وفقًا لأولئك الذين يحالفهم الحظ لرؤيته عن قرب.

وتشكل "بركان جليدي'' أصغر في منطقة ألماتي في كازاخستان العام الماضي، ولكن لم يكن به خاصية بخار الماء الشبيهة بالدخان.

وتشكل مخروط الجليد المجوف فوق ينبوع ساخن استمر في نفث رشقات مائية وسط المناظر الطبيعية المغطاة بطبقة سميكة من الثلوج.

وتبلغ درجة الحرارة الحالية في منطقة ألماتي 0 درجة مئوية، مما يعني أنها باردة بدرجة كافية لتجميد مياه الينابيع الساخنة عند وصولها إلى السطح.

وأدت الأنباء عن البركان الجليدي بمحبي الغرائب في إنستجرام إلى السفر إلى المنطقة القريبة من قرية "كيجن" والتقطوا بعض الصور الرائعة.

ويمكن أن تتكون "أقماع الجليد"، أو فوهات البراكين الجليدية، المماثلة في جميع أنحاء العالم عندما تكون درجة حرارة الهواء باردة بدرجة كافية لتجميد الماء الصاعد الأكثر دفئا.

كما يمكن أن تتشكل براكين الجليد في الفضاء ويعتقد بعض العلماء أنهم اكتشفوا واحدة على كوكب بلوتو في العام 2016.
بركان جليدى
بركان جليدى
بركان جليدى
بركان جليدى
بركان جليدى
بركان جليدى

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