أردوغان: سأخرج من ليبيا بعد انسحاب القوات الأخرى أولًا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس، إن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا في حال انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولًا.وأضاف أردوغان، أثناء كلمة له خلال الاجتماع التعريفي بـ"برنامج الفضاء الوطني": "وجودنا في ليبيا منطلق من دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وبناءً على اتفاقيات تعاون عسكري".وانتقد أردوغان، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وقال إنه "يقول بأن تركيا يجب أن تسحب قواتها من ليبيا أقول له أخرج قواتك أولًا من مالي وتشاد".وأضاف أردوغان: "الشخص الذي يرأس فرنسا يواصل هجماته بحقي ويستهدفني، أقول له ماذا تريد من مهاجمتي؟ قبل مهاجمتي عليك أن تكفر عن مجازركم في الجزائر وباقي الدول الأفريقية".