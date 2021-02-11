«مصر للطيران» تسير 57 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركة "مصر للطيران" بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الخميس، 57 رحلة جوية بمعدل 39 رحلة دولية، و15 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوى، تنقل 4667 راكبا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من تورنتو، بيروت، أكرا، نادجامينا، كازبلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لندن، باريس، موسكو، اسطنبول، نيويورك، فرانكفورت، دبي، بغداد، البحرين، الخرطوم، عمان، عنتيبي، أديس أبابا، الشارقة، مسقط، جوهانسبرج، والداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية والتجارية والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.