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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. اجتماع لوزراء خارجية مصر واليونان والسعودية والإمارات وقبرص

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:54 ص
اجتماعا بين وزراء
اجتماعا بين وزراء خارجية
أمينة ذكى
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يعقد اليوم الخميس اجتماعا بين وزراء خارجية اليونان وقبرص ومصر والأردن والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في أثينا، لتطوير التعاون عبر الحدود بين الدول المشاركة في مختلف المجالات، بدءًا من مكافحة الوباء، فضلا عن قضايا التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والسياحة والنقل والحماية المدنية والحوكمة الرقمية، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية يونانية لصحيف كاثمريني اليونانية، كما سيستضيف ما يسمى بمنتدى الصداقة وزير الخارجية نيكوس ديندياس اليوم الخميس.

ويهدف المنتدى إلى تقديم اليونان كجسر صداقة وسلام وازدهار بين شرق البحر المتوسط ​​والخليج مع البلقان وأوروبا، حسب المصادر نفسها.

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