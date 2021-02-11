مجلة هندية ترشح مصر وجهة سياحية فى 2021

رشحت مجلة "إنديا تايمز" مصر كوجهة سياحية مميزة في العام الحالي 2021، والتى وصفتها بالدولة "المهيبة"، مؤكدة أن السفر لمصر فرصة كبيرة لإشباع الرغبة في معرفة التاريخ.كما أشادت المجلة بالمتحف المصري الكبير، وهوأكبر متحف أثري في العالم، حيث سيفتتح بالكامل هذا العام، كما يقع بالقرب من منطقة جذب سياحي كبيرة أخرى، الأهرامات العظيمة، وسوف تمتلئ بالمعارض الرائعة والمصنوعات اليدوية الموجودة في مقبرة الملك توت عنخ آمون.ومن الدول التي رشحتها المجلة الهندية أيضا، تونس، لاسيما ولديها عدد كبير من معالم الثراء الثقافي من قبل الرومان والإمبراطوريات العربية.كما رشحت المجلة "جزر المالديف"، لاسيما وهي توفر الهدوء والبعد عن الصخب الاجتماعي، حيث وصفت المجلة الهندية جزر المالديف بأنها ستوفر لك فرصة كبيرة في الشعور بالاسترخاء، لاسيما جزر المالديف عبارة عن مجموعة من مناظر الشاطئ الفاتنة والمساحات الخضراء المتنوعة والمعالم السياحية التي تمنحك الارتعاش.