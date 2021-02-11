تقرير فرنسى: احتجاجات بوغازيتشى تغذى الغضب العام ضد أردوغان

قال "راديو فرنسا الدولي" إن احتجاجات الطلاب الأتراك الأخيرة في جامعة بوغازيتشي تغذي الغضب المناهض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبرة أن الاحتجاجات جاءت وسط حالة انهيار اقتصادي كبير في تركيا.وتابع الراديو الفرنسي: "يشكل طلاب جامعة بوغازيتشي، رغم قلة عددهم تحديًا مقلقًا للزعيم التركي البالغ من العمر 66 عامًا، والذي رد بإغراق الشوارع بالشرطة، حيث أعتقلت الشرطة التركية الكثير من الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، وجاءت الاحتجاجات ردا على تعيين أردوغان لرئيس جامعة موالي للعدالة والتنمية وهو مليح بولو".وفقا للموقع الفرنسي، فإنه بالنسبة إلى أردوغان المحافظ دينيًا، فإن حملة الطلاب التي تحركها وسائل التواصل الاجتماعي - وهي الآن في شهرها الثاني - لها أصداء منذرة بالسوء لاحتجاجات عام 2013 التي بدأت دفاعًا عن حديقة في إسطنبول قبل أن تتحول إلى حركة وطنية.بالنسبة للطلاب، كان تعيين مليح بولو، المرشح البرلماني الخاسر من حزب أردوغان الحاكم، والذي ينفي مزاعم سرقة أطروحة الدكتوراه، كرئيس لمؤسسة النخبة في إسطنبول بمثابة القشة الأخيرة في حياة مليئة بالسخط.وصرحت قربان زاده (19 عاما) لوكالة فرانس برس خارج الحرم الجامعي الذي تحاصره حواجز الشرطة منذ بداية العام: "لسنا سعداء بالاقتصاد ولسنا سعداء بالضغوط المتزايدة".وقالت: "جرائم قتل النساء تمر دون عقاب، ورجال العصابات يخرجون من السجن ويعاملون كالنجوم على السجادة الحمراء، لكن أصدقاءنا محتجزون بسبب تغريدة. نحن لا نقبل هذا".وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع أثناء اعتقال المئات في جميع أنحاء إسطنبول وفي تجمعات تضامن أصغر في المدن الكبرى مثل أنقرة وإزمير.وعلى الرغم من إطلاق سراح معظمهم بسرعة، فإن عمليات السجن وأساليب الشرطة القاسية تذكر العديد من السلطات الواسعة التي تولى إردوغان منذ أن نجا من محاولة انقلاب في عام 2016، أعقبتها حملة قمع اجتماعية وسياسية عقابية.وقالت زينب جامبيتي، الأستاذة المشاركة في النظرية السياسية بالجامعة: "وجدت حالة من السخط - من النظام الرئاسي إلى الانهيار الاقتصادي - شكلًا جديدًا للتعبير من خلال بوغازيتشي".وبعد تجاهل الاحتجاجات في البداية، قرر أردوغان هذا الشهر تحويلها إلى جزء من حرب ثقافية أوسع يتم شنها عبر المجتمع التركي شديد الاستقطاب، كما وصف المحتجين بأنهم إرهابيين.فيما رد الطلاب على أردوغان في الشوارع وعلى تويتر، وسُجن العديد ممن يديرون حسابات الاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي واتهموا بإهانة الرئيس.وبالنسبة للعديد من الطلاب والأساتذة، تشبه هذه التعيينات تسمية أمناء الحكومة بدلًا من العشرات من رؤساء البلديات الذين تم فصلهم أو سجنهم لصلاتهم المزعومة بالمسلحين الأكراد المحظورين.وقالت تيناز إكيم أستاذة الهندسة الصناعية بالجامعة "ما نحتاج إلى مناقشته هو الاستقلال الذاتي في الجامعات لكننا نتحدث عن الاعتقالات. من المستفيد من الفوضى؟ ليس نحن".فيما قارن أوستون إرجودر، الذي خدم فترتين كرئيس منتخب لجامعة بوغازيتشي في التسعينيات، هذه المواجهة بأواخر السبعينيات، عندما اشتبك مسلحون من اليسار واليمين في شوارع أنقرة وإسطنبول وفي نهاية المطاف، استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 1980.