واشنطن تطالب أنقرة بالإفراج الفورى عن عثمان كافالا

دعت الولايات المتحدة، تركيا للإفراج فورا عن الناشط التركي عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: إن"التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية".وكانت محكمة تركية قد رفضت يوم الجمعة مجددا، طلبا بإطلاق سراح رجل الأعمال المدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا من سجنه، وقضت المحكمة الكائنة في إسطنبول بدمج قضيتين جاريتين ضد كافالا، مؤجلة جلسة المحاكمة حتى 21 مايو المقبل.ويواجه رجل الأعمال المعروف اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.وقد تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب حول تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013، إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق إلى أن أعيدت محاكمته.