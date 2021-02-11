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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

في «سيرة مثقف مصري».. فاطمة الحصي تروي تفاصيل لقائها برجاء النقاش

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:42 ص
فاطمة الحصي
فاطمة الحصي
خالد حماد
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تروي الكاتبة والأكاديمية الدكتورة فاطمة الحصي، تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها بالكاتب الراحل رجاء النقاش، وذلك عبر كتابها سيرة مثقف مصري والذي تعمل على الانتهاء منه، واقتطعت هذا الجزء الذي كتبته حول الكاتب رجاء النقاش، والذي رحل عن عالمنا في الـ 8 من فبراير عام 2008.

و قالت إنها تعرفتُ على كتابات الأستاذ رجاء النقاش منذ بدأت في القراءة، كنتُ قارئة نهمة ودائمة لمقالات الكتاب سواء فهمت أم لم أفهم ما يكتبون من خلال جريدة الأهرام، التي كانت أسرتي تدفع اشتراكا سنويا لكي تصل إلى باب شقتنا بالهرم، ومن خلالها تعرفت على الأستاذ بقلمه الرشيق وأسلوبه السهل الممتنع الممتع والعميق في آن، وحين تزوجت سعيد اللاوندي، وبدأت القراءات الفكرية من مكتبته العامرة قرأت للنقاش بعض كتبه مثل لغز أم كلثوم، وكتاب عباقرة ومجانين، وأذكر أنني تأثرت بكتابه حول المعداوي، وفدوى طوقان.

وتشير فاطمة الحصي بعد تعرفي عليه من خلال كتاباته قابلته وجها لوجه مرتين المرة الأولى بباريس عام 1994 أو 1995 حين زارها لمتابعة علاج زوجته الدكتورة هانيا مع ابنه سميح، وكان النقاش لطيفا للغاية حين قبل دعوة صديقه "اللاوندي" على العشاء بمنزلنا خارج باريس، وأذكر أن الدكتورة هانيا اندهشت حين رأت ابني الأكبر رامي مازال رضيعا وأن سعيد اللاوندي الذي دعاهم على الغذاء قد أنجب، وظلت طوال الوقت تقول لو كنت أعلم أن لديكم طفل رضيع ما قبلت الدعوة شفقة عليّ من الإجهاد.

وتابعت أن البهجة واللطف كأنا هما الأكسجين الذي انتشر بالمكان بمجرد رؤيتي للأستاذ وأسرته فقد كنتُ حينها كالأرض الشرقى أشتاق لرؤية أحبتي من مصر، وحين علم "النقاش" أنني من المنصورة سعد للغاية، وأصبح يتحدث معي كما يتحدث إلى "سعيد" على اعتبار أننا بلدياته، وتضاحك معي بعبارات مثل (كُنِّيَ)حتى أكف عن الإلحاح في ضيافته وإضافة أنواع من الطعام إلى طبقه، كانت هذه العبارة هي اللازمة التي صاحبتنا أثناء العشاء معبرا بها عن اكتفاءه من الطعام وشبعه.

و تلفت إلى أنه كان للأستاذ رجاء النقاش مع الدكتور سعيد اللاوندي زوجي رحمة الله عليهما، ذكريات تمس قلب اللاوندي فقد كان يثق ثقة عمياء في ما يقوله له النقاش، لذا كان يحرص على استشارته في بعض الأمور الخاصة بعمله بالقاهرة أو باريس، ويبدو أن الحس الأبوي لدى النقاش تجاه "اللاوندي" كان عاليا حيث إن هذا الحس كان هو المحرك الأول لسعيد تجاه أصدقائه من الكبار في العمر والمقام، لذا ظل يحمل في قلبه مودة كبيرة وثقه أكيده برأي الأستاذ النقاش.

وتختم حديثها أما المرة الثانية التي رأيتُ فيها النقاش فكانت بمنزله حين دعتني زوجته الدكتورة هانيا إلى منزلهما بالمهندسين، وذهبت معها ورأيته يهبط سلم الشقة من حجرته كان سمته سمة الكاتب المنغمس بكتابته غير شاعرا بمن حوله، ولولا تنبيه زوجته له على وجودي ما شعر بي، رحمة الله عليه مازال حيا بكتبه وهو الرهان على الكاتب الحقيقي.

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