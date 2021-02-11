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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يقترح على بايدن أن يتوسطا لحل الخلاف بين بوينج وإيرباص

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:14 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره الأميركي جو بايدن أن يتوسطا لتسوية الخلاف التجاري الممتد بين شركتي بوينغ وإيرباص.

وأثار ماكرون الفكرة في اتصال هاتفي مع بايدن في 24 يناير، وفق ما نقل تلفزيون "سي إن بي سي".

وأوضح التلفزيون أن بايدن سيتابع الموضوع مع نظيره الفرنسي، من دون أن يقدّم التزامًا حول النتائج.

ولم يذكر البيانان الرسميان الصادران عن الحكومتين الفرنسية والأميركية حول الاتصال موضوع الخلاف بين شركتي الصناعات الجوية.

وقال المتحدث باسم مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة آدم هودج لوكالة فرانس برس "نعلم أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا بحلّ النزاع بين بوينغ وإيرباص على جانبي المحيط الأطلسي"، من دون أن يؤكّد أو ينفي صحة تقرير "سي إن بي سي".

وأضاف: "نتطلّع إلى العمل مع حلفائنا الأوروبيين للتوصّل إلى حلّ حول تكافؤ الفرص بمجرد تثبيت السفيرة (كاثرين) تاي" في منصبها الجديد على رأس المكتب من مجلس الشيوخ.

ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ 2004 على خلفية مزاعم ممارسات تجارية غير منصفة، ويتبادل الطرفان الاتهامات بتقديم دعم للشركتين الخاصتين ينتهك اتفاقات التجارة الدولية.

وفاز الطرفان في دعاوى أمام منظمة التجارة العالمية تسمح بفرض رسوم عقابية.

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