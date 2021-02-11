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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروس: مجلس الشعب يجتمع لتبنى خطة خمسية جديدة

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:13 ص
ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو
وكالات
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يجتمع مجلس الشعب لعموم بيلاروس، اليوم الخميس، لتبني خطة خمسية جديدة وسط أزمة سياسية داخلية خطيرة.

ويشكو منتقدون من أن ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة محاط فقط بنواب مختارين بعناية من أشخاص موالين له، في المؤتمر الذي يستمر يومين من أجل إقرار خططه الخاصة.

وتحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية ضد جهاز السلطة، كان هناك حديث عن تغييرات دستورية محتملة يمكن أن يقوم بها مجلس الشعب، لكن لوكاشينكو تحدث لاحقا عن مسودة دستور جديدة فقط بحلول نهاية عام.2022 وتم إعلان فوز لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس، والتي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع.

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