بيلاروس: مجلس الشعب يجتمع لتبنى خطة خمسية جديدة

يجتمع مجلس الشعب لعموم بيلاروس، اليوم الخميس، لتبني خطة خمسية جديدة وسط أزمة سياسية داخلية خطيرة.ويشكو منتقدون من أن ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة محاط فقط بنواب مختارين بعناية من أشخاص موالين له، في المؤتمر الذي يستمر يومين من أجل إقرار خططه الخاصة.وتحت ضغط الاحتجاجات الجماهيرية ضد جهاز السلطة، كان هناك حديث عن تغييرات دستورية محتملة يمكن أن يقوم بها مجلس الشعب، لكن لوكاشينكو تحدث لاحقا عن مسودة دستور جديدة فقط بحلول نهاية عام.2022 وتم إعلان فوز لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أغسطس، والتي اعتُبرت مزورة على نطاق واسع.