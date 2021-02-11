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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل حالتى إصابة جديدتين بكورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:12 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن الصين سجلت أقل عدد من حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في أكثر من خمسة أشهر، بعد مجموعة من الإجراءات الوقائية القوية التي ساعدت في تحجيم موجة جديدة من المرض رصدت في شمال شرق البلاد الشهر الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، إنها سجلت حالتين جديدتين يوم 10 فبراير، بانخفاض عن 14 في اليوم السابق، والحالتان وافدتان من الخارج.

وشهدت الصين عودة ظهور المرض في يناير، عندما ظهرت مجموعة حالات جديدة في إقليم خبي المحيط ببكين قبل أن تنتشر العدوى في إقليمي هيلونغجيانغ وجيلين في شمال شرق البلاد، وفرضت السلطات في هذه الأقاليم إجراءات إغلاق وقيود سفر وفحوص جماعية في محاولة لاحتواء المرض.

وعلى الرغم من انحسار الموجة الأخيرة على ما يبدو، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض الإقبال على السفر خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي بدأت اليوم الخميس بشكل كبير في الوقت الذي شجعت فيه السلطات الناس على البقاء في أماكنهم وسط الحذر الشديد بشأن المرض.

وقالت اللجنة إن الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة لكوفيد-19، ارتفعت إلى 16 من سبع في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين حتى الآن 89736 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

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