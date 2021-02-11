بايدن يبدى قلقه من أوضاع حقوق الإنسان فى هونج كونج وشينجيانج

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أعرب لنظيره الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء عن قلقه بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كلّ من هونج كونج وشينجيانج، في أول محادثة هاتفية بين الرجلين منذ تسلّم بايدن مهامه في 20 يناير الفائت.وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إنّ بايدن قدّم لشي "تحياته وتمنياته الطيّبة" إلى الشعب الصيني بمناسبة احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة.وأضافت أنّ الرئيس الأمريكي "أكّد على مخاوفه العميقة بشأن الممارسات الصينية الاقتصادية القسرية وغير العادلة، والقمع في هونج كونج، وانتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج، والإجراءات الحازمة المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك تجاه تايوان".