واشنطن: بلينكن ووزير الخارجية السعودى بحثا إنهاء الحرب باليمن

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الأربعاء.وقالت الخارجية في بيان إن المسؤولين: "حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض للحرب في اليمن... وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية للتصدي للهجمات على المملكة".