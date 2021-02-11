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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: بلينكن ووزير الخارجية السعودى بحثا إنهاء الحرب باليمن

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:26 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الأربعاء.

وقالت الخارجية في بيان إن المسؤولين: "حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض للحرب في اليمن... وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية للتصدي للهجمات على المملكة".

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