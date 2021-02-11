كوريا الجنوبية تسجل 504 إصابات جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 504 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس أن هناك467 حالة إصابة محلية و37 حالة وافدة من الخارج بين الإصابات الجديدة.ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 82 ألفا و434 مصابا. كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة إضافية ليبلغ إجمالي المتوفين جراء الإصابة بالفيروس 1496 شخصا.