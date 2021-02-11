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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: وقف إطلاق النار فى قره باغ مازال قائما

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:11 ص
قره باغ
قره باغ
وكالات
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن نظام وقف إطلاق النار في ناغورني قره لا يزال قائما على طول خط التماس بأكمله.

وأفادت الوزارة في بيان، أن "وقف إطلاق النار يتم الالتزام به على طول خط التماس بأكمله".

ولفت البيان إلى أن "أكثر من 52 ألف مدني عادوا إلى أماكن إقامتهم في قره باغ، منذ بدء عملية حفظ السلام الروسي".

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف.

وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.

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