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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الضيفية الخلواتية» تهنئ «البيومية الصوفية» بذكرى مولد مؤسسها

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:09 ص
شيخ الطريقة البيومية
شيخ الطريقة البيومية
كتب : عمرو رشدى
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تقدمت الطريقة الضيفية الخلواتية بعظيم التهاني والتبريكات للطريقة البيومية الأحمدية، بمناسبة مولد القطب المؤسس الإمام نور الدين على البيومى، الذي تحتفل الطريقة البيومية بمولده خلال هذه الأيام.

وأصدرت الطريقة الضيفية بيانًا على لسان وكيلها الدكتورمحمود أبوعلي قال فيه: "أتقدم باطيب التهاني والتبريكات لسماحة السيد الشريف الشيخ أحمد حامد فضل البيومى، شيخ عموم طريقة السادة البيومية الأحمدية، وذلك بمناسبة مولد مولانا الامام نور الدين سلطان الموحدين سيدى على البيومى رضى الله عنه وأرضاه".

و كشف"أبوعلي" أن البيومية تحتفل اليوم الخميس 11 فبراير، بمولد شيخها المؤسس، قائلا: "نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيده علينا وعلى جميع الأحبة جميعا بالخير واليمن والبركات وأن يرفع عنا البلاء والوباء أنه ولى ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم".

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