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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

858 إصابة جديدة بكورونا فى كوبا

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:36 ص
كورونا فى كوبا
كورونا فى كوبا
وكالات
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سجلت الصحة في كوبا 858 إصابة جديدة بكورونا بالإضافة إلى 5 وفيات في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليصل إجمالي الحالات إلى 34922 والوفيات إلى 249.

وسلط فرانسيسكو دوران، المدير الوطني للنظافة وعلم الأوبئة بالوزارة، الضوء في التقرير اليومي على عوامل الخطر المسببة لمعظم حالات الوفاة، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وحذر قائلا: "بهذه الإحصاءات يقل الضغط على المستشفيات، لكن لا يمكننا أن نشعر بالرضا".

وفي اجتماع بين الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل وعلماء كوبيين هذا الأسبوع حول التوقعات بشأن الوباء، كان لراؤول جينوفارت، عميد كلية الرياضيات وعلوم الكمبيوتر بجامعة هافانا، وجهة نظر مماثلة.

وقال إن "النماذج تقدر نموا في الحالات، وبالتالي سيستمر الإبلاغ عن حالات مرضية شديدة وحرجة ومتوفيين. ومع ذلك، سيكون هناك أيضا نمو في عدد المرضى المتعافين (...) وميل للانخفاض في الحالات".

وأضاف الطبيب: "يجب أن نواصل تحسين العمل الوبائي في المجتمعات والامتثال للإجراءات الصحية سواء من قبل الأفراد والمؤسسات".

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