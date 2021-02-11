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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلوفاكيا تعتزم تشديد قواعد الحجر الصحى للمسافرين القادمين للبلاد

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:29 ص
الحجر الصحى للمسافرين
الحجر الصحى للمسافرين
وكالات
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تعتزم سلوفاكيا تشديد قواعد الحجر الصحي للمسافرين القادمين إليها، بإلزامهم بالخضوع لتلك الإجراءات لمدة 14 يوما.

وقال وزير الصحة ماريك كراجي، أمس الأربعاء، إن سبب الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين، هو في الغالب سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في جنوب أفريقيا، حيث تم اكتشاف هذه السلالة في النمسا المجاورة.

ويتم استثناء الأشخاص الذين يتنقلون من أجل العمل عبر الحدود، حيث عليهم فقط تقديم نتيجة اختبار سلبية.

واجتازت سلوفاكيا الموجة الأولى من الجائحة بشكل أفضل من معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

لكن منذ أكتوبر، ارتفع عدد الإصابات والوفيات المؤكدة بفيروس كورونا بشكل كبير، وسط تحذير الخبراء من انهيار في النظام الصحي.

وبحلول يوم الأربعاء، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة إلى 269 ألفا، وتوفي أكثر من 5500 شخص.

ويجعل هذا سلوفاكيا الآن واحدة من أكثر الدول تضررا في أوروبا.

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