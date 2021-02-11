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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موريتانيا تحظر استيراد الدواجن من الجزائر لتفشى إنفلونزا الطيور

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:28 ص
الدواجن
الدواجن
وكالات
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قررت موريتانيا حظر استيراد الدواجن من الجزائر إثر تأكيدات بظهور إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.

وحث وزير الزراعة الموريتاني الدي ولد الزين في رسالة وجهها مساء الأربعاء إلى الموردين على التوقف عن استيراد الدواجن ومشتقاتها والبيض من الجزائر.

وأصدر الدي ولد الزين أوامره للمصالح الصحية والبيطرية والحيوانية للوازرة بمراقبة الوضع عن كثب ومنع إدخال الدواجن عبر المطارات والموانئ والمعابر البرية مع الجزائر خوفا من تفشي إنفلونزا الطيور.

وتستورد موريتانيا جزءا كبيرا من حاجتها من الدواجن من الجزائر.

وأوضح ولد الزين أن الإجراء تقرر إثر تقرير للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية حول "انتشار صنف شديد الخطورة" من إنفلونزا الطيور"إتش 5 إن 8" في الدواجن بالجزائر.

ودعا الوزير الموريتاني المصالح البيئية لأن تكون أكثر يقظة وخاصة في المناطق الرطبة التي تشكل مناطق تجمع أو عبور للطيور البرية.

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