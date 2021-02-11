العشيرة المحمدية تعلن مقاضاة مستشار «الطرق الصوفية»

أصدر كبار قادة العشيرة المحمدية في مصر، الذراع الدينية للطريقة المحمدية، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم الكامل لمحاولات التعتيم على البيعة التي تمت للعميد أشرف وهبي إبراهيم الخليل، المرشح لقيادة العشيرة المحمدية، من قبل رئيس الشئون القانونية بالطرق الصوفية.وأوضح البيان: "أن الدكتور محمود أبو الفيض، المستشار القانوني لمشيخة الطرق الصوفية، تحدث بأنه لا نية لتنصيب الطفل يوسف ولاء عصام الدين، شيخا للطريقة المحمدية، وذلك في مداخلة هاتفية قي قناة القاهرة الناس، واتهم مريدي العشيرة بأنهم يثيرون الرأي العام، وأنهم يسئيون إلى الآداب والأخلاق الصوفية، ونفى علمه بوجود بيعة للشيخ أشرف وهبي، رغم أن البيعة مصورة وتم نشرها وإشهارها في الكثير المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي".وتابع البيان: "أن كبار مريدي العشيرة المحمدية أعلنوا مقاضاتهم للمستشار القانوني للمشيخة الطرق الصوفية لأنه اتهمهم بما ليس فيهم، وأضافوا أنه إذا تم إعلان تنصيب الطفل شيخا اليوم الخميس بوجود وكيل له فهذا يبرهن على صدق مريدي العشيرة، وأن انزعاجهم من النية المسبقة لتنصيب الطفل لم يكن من فراغ، وأنهم كانوا على حق في الدفاع عن استقرار كيان طريقتهم العريقة ومنجه الشيخ الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم في مواجهة الخزعبلات والخرافات والتوريث في الطرق لغير المستحقين وغير المؤهلين للمشيخة".