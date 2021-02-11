دخول اتفاق تجارى بين بريطانيا وسنغافورة حيز التنفيذ

دخل اتفاق تجاري بين سنغافورة وبريطانيا كان قد تم التوصل إليه مؤخرا، حيز التنفيذ اليوم الخميس، حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية.وقال وزير التجارة السنغافوري، تشان تشون سينج، إن الاتفاق، الذي كان يطبق بشكل مؤقت منذ أول يناير "سيعمق العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين".وذكرت الوزارة السنغاوفورية أن الاتفاق، وهو الأول بين بريطانيا وواحدة من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العشر "سيعزز أدوارنا كمركزين تجاريين في منطقتينا".وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الثنائي يعني أن الشركات البريطانية والسنغافورية "ستتمتع بنفس المزايا" على غرار اتفاق تجاري قديم بين الاتحاد الأوربي وسنغافورة.ومنذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، سعت بريطانيا إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو بديلة، حيث لم تعد ضمن الصفقات التجارية للتكتل.