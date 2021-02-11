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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دخول اتفاق تجارى بين بريطانيا وسنغافورة حيز التنفيذ

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:30 ص
اتفاق تجاري بين سنغافورة
اتفاق تجاري بين سنغافورة وبريطانيا
وكالات
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دخل اتفاق تجاري بين سنغافورة وبريطانيا كان قد تم التوصل إليه مؤخرا، حيز التنفيذ اليوم الخميس، حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية.

وقال وزير التجارة السنغافوري، تشان تشون سينج، إن الاتفاق، الذي كان يطبق بشكل مؤقت منذ أول يناير "سيعمق العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين".

وذكرت الوزارة السنغاوفورية أن الاتفاق، وهو الأول بين بريطانيا وواحدة من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) العشر "سيعزز أدوارنا كمركزين تجاريين في منطقتينا".

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق الثنائي يعني أن الشركات البريطانية والسنغافورية "ستتمتع بنفس المزايا" على غرار اتفاق تجاري قديم بين الاتحاد الأوربي وسنغافورة.

ومنذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016، سعت بريطانيا إلى اتفاقيات تجارية جديدة أو بديلة، حيث لم تعد ضمن الصفقات التجارية للتكتل.

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